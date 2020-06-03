Mahmutpaşa’da düğün alışverişi izdihamı

Korona virüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 1 Haziran'da kaldırılmasının ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Eminönü'ndeki Tahtakale ve Mahmutpaşa çarşısında salgın öncesindeki günleri aratmayan manzaralar oluştu. Mağazalarında korona virüse karşı önlem alan esnaflar vatandaşların çarşıda sosyal mesafe kuralarına uymamasından şikayet etti. Düğünlerle ilgili kısıtlamaların henüz kaldırılmamasına rağmen vatandaşlar en çok çeyizlik malzeme satan dükkanları tercih etti. Çarşı esnafı da ellerindeki ürünleri çıkarmak için indirime gitti.