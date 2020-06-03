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2020: , kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros ?

güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alıyor. Sabah saatlerinden itibaren , gibi çeşitli soruların yanıtlarını arayan vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte market çalışma saatlerinde değişiklik olup olmadığı bu hususta önem taşıyor. Günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık? , kaçta kapanıyor? İşte 2020 market çalışma saatleri!

Giriş Tarihi: 3.6.2020 08:10 ABONE OL
Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık?

Corona virüsü salgını hayatımızda pek çok şeyin değişmesine ve dönüşmesine neden oldu. Günlük hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar pek çok alanda herkes değişim ve dönüşüm yaşıyor. Özellikle günlük hayatımızı oldukça etkileyen bu durum sebebiyle her geçen gün yeni bilgiler de kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar , kaçta kapanıyor gibi çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Buna göre; , kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık? İşte 2020!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 - MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

İşte market çalışma saatlerine ilişkin diğer detaylar...

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Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık?
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