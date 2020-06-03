Market çalışma saatleri 2020: Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık?

Corona virüsü salgını hayatımızda pek çok şeyin değişmesine ve dönüşmesine neden oldu. Günlük hayatımızdan sosyal hayatımıza kadar pek çok alanda herkes değişim ve dönüşüm yaşıyor. Özellikle günlük hayatımızı oldukça etkileyen bu durum sebebiyle her geçen gün yeni bilgiler de kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketler kaça kadar açık, marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi çeşitli soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Buna göre; marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, ŞOK, BİM, Migros marketler kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri 2020!

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020 - MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verebilecek Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak.

İşte market çalışma saatlerine ilişkin diğer detaylar...