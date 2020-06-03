Bugün Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler kaça kadar açık? İşte Market çalışma saatleri...

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme planı uygulamaları başlarken marketlerin çalışma saatlerinde yeni bir değişiklik yapılıp yapılmadığını merak eden vatandaşlar "Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor. A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour gibi birçok market 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verirken bu saatlerde herhangi bir değişiklik yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor. Buna göre; A101, Migros, ŞOK, BİM, Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bugün marketler kaça kadar açık? İşte konuya ilişkin detaylar…

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bir süredir hafta sonları uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar haftanın ilk gününden itibaren bu konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Henüz 6-7 Haziran tarihlerinde kısıtlama olup olmayacağına dair bir bilgi bulunmazken haberimizin bir sonraki sayfasına market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Gibi birçok sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…