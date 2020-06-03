Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi! Balina Kusmuğu amber nedir, neden değerlidir, ne işe yarar?

Mersin'de Toroslar Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 Milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi. Bu haberin ardından balina kusmuğu nedir, ne işe yarar, neden değerlidir gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Özellikle parfümlerin vazgeçilmez madddelerinden bir tanesidir. Doğal bir maddedir ve kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Buna göre; balina kusmuğu amber nedir, ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Balina kusmuğu (amber) balinaların sindirim sistemlerinde üretilen mumlu, katı, bir maddedir. Kayaya benzer. Balina kusmuğunun rengi siyah veya gri olabilir ve yanıcı ve çok değerli bir maddedir.

İşte ayrıntılar...