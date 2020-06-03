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'de 11 milyon TL değerinde ele geçirildi! Balina Kusmuğu amber nedir, neden değerlidir, ne işe yarar?

'de 11 milyon TL değerinde ele geçirildi. Mersin'de Toroslar Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen bu değerli amberin özellikleri, ne işe yaradığı, neden değerli olduğuna dair araştırmalar yapılmaya başlandı. Amber; balinaların sindirim sistemlerinde üretilen mumlu, katı, bir maddedir. Kayaya benzerdir ve rengi siyah veya gri olabilir ve yanıcı ve çok değerli bir maddedir. Bu madde ilk üretildiğinde, dışkı kokmaktadır ama amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşür. Buna göre; , neden değerlidir? , nerelerde kullanılır?

Giriş Tarihi: 3.6.2020 15:14 ABONE OL
Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi! Balina Kusmuğu amber nedir, neden değerlidir, ne işe yarar?

'de Toroslar Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 11 Milyon TL değerinde 145 kilo ele geçirildi. Bu haberin ardından , ne işe yarar, neden değerlidir gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Özellikle parfümlerin vazgeçilmez madddelerinden bir tanesidir. Doğal bir maddedir ve kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetlidir. Buna göre; balina kusmuğu amber nedir, ne işe yarar? Balina kusmuğu neden değerlidir?

BALİNA KUSMUĞU NEDİR?

Balina kusmuğu (amber) balinaların sindirim sistemlerinde üretilen mumlu, katı, bir maddedir. Kayaya benzer. Balina kusmuğunun rengi siyah veya gri olabilir ve yanıcı ve çok değerli bir maddedir.

İşte ayrıntılar...

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Mersin'de 11 milyon TL değerinde balina kusmuğu ele geçirildi! Balina Kusmuğu amber nedir, neden değerlidir, ne işe yarar?
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