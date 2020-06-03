Müge Anlı’dan sarılma paravanı

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", önceki gün atv ekranında izleyicisiyle buluştu. Programa hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, yine ülkenin birçok ilinden kayıp kişileri ve aydınlanamayan konuyu ekrana taşıdı. Anlı'nın ekran başındaki izleyicilerine ve stüdyoya sevdikleriyle kavuşmak için gelenlere bir sürprizi vardı. Anlı, "Yayına girerken hep aklımda 'İnsanları burada buluşturacağım ama nasıl birbirilerine sarılacaklar?' sorusu vardı ama onun da çözümün bulduk. Yıllardır birbirini görmeyen ve bu stüdyoda kavuşan konuklarımızın birbirlerine sarılmalarının yöntemini bulduk, müsaadenizle ilk denemeyi manevi kızım Sevcan'la yapmak istiyorum. 50 gündür birbirimize sarılamıyorduk. Artık stüdyoya gelip nasıl sarılacağız demeyin, çözümü hazır" diyerek yeni sarılma sisteminin nasıl çalıştığını ekrandan tanıttı. Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak. Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak. Her sezon yaptıklarıyla gündemi oluşturan Müge Anlı, yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak.