Otomobil alacak olanlar dikkat! 25 kişiyi 2.5 milyon lira dolandırdılar

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi birçok ilde internetten araç almak isteyen 25 kişi yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırıldı. Araba hayali kuran ve adlarına çıkarılan sahte kimliklerle hesaplarındaki paraları boşaltılan mağdurlar hayatı cehenneme çeviren şüphelilerin bir an önce bulunmasını, başka kişilerin canın yanmamasını istiyor. Tekstilci Ali Koç da 82 bin 500 lira kaptırdı: "İnternetten aracı gördüm, beğendim. 'Polisim. İstanbul'a göreve geleceğim. Aracı gösteririm. Bir sorun çıkarsa vazgeçersin' dedi. Bana bankayla değil postane hesabım var oradan işlem yapalım dedi. Hesabında para olduğuna dair fotoğraf atsan yeterli dedi. Ben de postane hesabı açtım, parayı kendi adıma hesabıma yatırıp paranın hesapta olduğuna dair foto attım. Ne olduysa bundan sonra oldu. Ertesi gün hesabımda 94 lira para kalmıştı. Bu anlamda sıkıntıya neden olan açık neredeyse biran önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

SAHTE KİMLİKLE HESAPLAR BOŞALTILDI

İddialara göre dolandırıcıların asıl işi bu saatten sonra başlıyor. Şahsın hesabında parayı görünce sahte kimlikle e-devlet şifresi alıp postane hesabına giriş yapılan mağdurların tüm parası saniyeler içerisinde 4 ile 5 hesaba parçalar halinde aktarılıyordu. Mağdur kişi bunu ancak telefonundaki hattın bloke olduğunda anlayabiliyor çünkü dolandırıcılar sahte kimlikle kişinin kullandığı cep telefonun yedek sim kartını ele geçirip tüm onay kodlarını alabiliyorlardı.

"TEK YAPTIĞIM HESABIMDAKİ PARAYI GÖSTEREN FOTOĞRAF ATMAK"

Bu yöntemle dolandırılan 25 kişiden biri olan Tekstilci Ali Koç; "110 bin liralık bir araç beğendim. Almak için irtibata geçtim kişi bana polis olduğunu Ankara'dan görev için İstanbul'a geleceğini aracı getirip göstereceğini söyledi. Postane hesabım var işlemi oradan yapalım dedi. Kaparo yerine hesabımda para olduğunu gösteren bir dekont yada fotoğraf istedi. Bende bankadan parayı çekip postane hesabıma yatırdım. Fotoğrafını çekip ona attım. Ertesi gün görüşüp araca bakacaktık. Öğlen saatlerinde telefonum aramaya kapandı. Şüphelenip postaneye koştum. Hesabımda 82 bin 600 liradan 94 lira kalmıştı" dedi.

"YENİ YÖNTEM YEDEK SİM ÇIKARTIM KODU ELE GEÇİRDİLER"

Araştırıp soruşturduğumda e devlet şifremin benim adıma düzenlenmiş sahte kimlik ya da ehliyetle alındığını öğrendim diyen Koç; "Telefon numarama mesaj gitmesin diye de yedek sim kart çıkartıldığını öğrendim. E devlet şifremle de postane hesabıma ulaşıp tüm parayı 7 farklı hesaba aktarmışlar. Aktarılan hesaplar paravan hesaplar. Para aktarılırken giden onay kodu benim numara gidiyor. Ama yedek sim onlarda olduğu için kodu da elde ediyorlar. Böylece tüm para elden gitmiş oldu. Bu yöntemle çok arkadaşımız mağdur oldu. Whatsapp gurubumuz var. 25 kişiyiz şimdi. Bu çok farklı bir yöntem bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İşte dolandırılanlardan bazıları:

İbrahim A.: 160 bin lira

Adem A.: 146 bin lira

Tayfur S. 130 bin lira

Cengiz U.: 125 bin lira

Agah P. 110 bin lira

Ali Ç.: 100 bin lira

Ahmet M.: 96 bin lira

Cuma K.: 93 bin lira

Mehmet U.:67 bin lira

Ekram B.: 86 bin 400 lira