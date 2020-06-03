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, tarih belli oldu mu? ne zaman açılacak?

Corona virüs tedbirleri kapsamında pek çok işletme erişime kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle ise, geçici süreliğine kapatılan pek çok işletme tekrardan açıldı. Hal böyle olunca merak konusu olan sorular arasında ‘Piknik yasağı ne zaman bitiyor? ne zaman açılacak?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, ören ve mesire yerleri ile piknik alanlarının açılacağı tarih belli oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 10:52 ABONE OL
Piknik alanları yasağı ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele devam ederken, normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, pek çok işletme, restoran, oteller 1 Haziran itibariyle devam ediyor. Bu noktada merak konusu olan sorular arasında, 'Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?' yer alıyor. İki aydan uzun süredir giriş yapmanın yasak olduğu park ve piknik alanı gibi mekânların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

PİKNİK YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? MESİRE YERLERİ VE PİKNİK ALANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

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Piknik alanları yasağı ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?
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