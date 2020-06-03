Piknik alanları yasağı ne zaman bitecek, tarih belli oldu mu? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?

Türkiye'de corona virüs salgını ile mücadele devam ederken, normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, pek çok işletme, restoran, oteller 1 Haziran itibariyle devam ediyor. Bu noktada merak konusu olan sorular arasında, 'Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?' yer alıyor. İki aydan uzun süredir giriş yapmanın yasak olduğu park ve piknik alanı gibi mekânların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

PİKNİK YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? MESİRE YERLERİ VE PİKNİK ALANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.