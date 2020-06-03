Sahte ilanlarla 2.5 milyon liralık vurgun

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi birçok ilde internetten araç almak isteyen 25 kişi yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırıldı. Mağdurlardan biri olan ve dolandırıcılara 82 bin 500 lira kaptıran tekstilci Ali Koç "İnternetten aracı gördüm, beğendim. 'Polisim. İstanbul'a göreve geleceğim. Aracı gösteririm. Bir sorun çıkarsa vazgeçersin' dedi. 'Bankayla değil, postane hesabım var oradan işlem yapalım. Hesabında para olduğuna dair fotoğraf atsan yeterli' dedi. Ben de postane hesabı açtım, parayı hesabıma yatırıp fotoğraf attım. Ne olduysa bundan sonra oldu. Ertesi gün hesabımda 94 lira para kalmıştı. Bu anlamda sıkıntıya neden olan açık neredeyse bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. Para aktarılan hesapların paravan hesaplar olduğunu belirten Koç "e-devlet şifremle de postane hesabıma ulaşıp tüm parayı 7 farklı hesaba aktarmışlar. Aktarılan hesaplar paravan hesaplar. Para aktarılırken giden onay kodu benim numara gidiyor. Ama yedek sim onlarda olduğu için kodu da elde ediyorlar. Böylece tüm para elden gitmiş oldu" diye konuştu. Mağdurlardan İbrahim Akyıldız ise dolandırıcalara 160 bin TL'si kaptırdı.