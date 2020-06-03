Şans Topu sonuçları açıklandı mı? 3 Haziran Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Şans Topu sonuçları için geri sayıma başlandı. Uzun süredir beklenen sonuçlar bu akşam canlı çekilişle birlikte MPİ'nin resmi sitesinden açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan oyununun 3 Haziran 2020 Çarşamba çekilişi (bugün) düzenlenen canlı çekilişle belli oluyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar çekiliş sonuçlarını MPİ üzerinden sorgulayabilecek. Oyunun 989. hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek için arama motorlarına yönelerek Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şeklindeki aramalarına hız kazandırdı. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Haberimizde, Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını bulabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MİLLİ PİYANGO 3 HAZİRAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI…

MPİ Şans Topu sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü yapılan çekilişte 5+1 bilen kişi veya kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

İşte, 3 Haziran MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar…