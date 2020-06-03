Seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası seyahat yasağı açıklaması!

11 Mart tarihinde ülkemizde ilk kez görülmeye başlayan corona virüsü salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerinde izole olan vatandaşlar yasakların ve kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat yasağına ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesiyle pek çok yasak ve kısıtlamanın da kalktığı açıklanmıştı. Buna göre; Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İşte şehirler arası seyahat yasağına ilişkin son dakika detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada seyahat yasağı ile ilgili bilgi verdi.

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz." dedi.

İşte seyahat yasağına ilişkin son dakika açıklamalarının detayları...