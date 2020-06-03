Son dakika: Atık yağ kaçakçıları işte böyle yakalandı!

İstanbul'da kaçak olarak toplanan atık yağların, "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan karışımlı akaryakıt haline getirildiği, depolandığı ve satışa sunulduğu adreslere baskın yapıldı. Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy İlçeleri'nde yapılan altı farklı operasyonda fiber tanklara gizlenmiş halde 12 bin 500 litre kaçak motorin ile 48 bin 500 litre karışımlı akaryakıt olmak üzere toplamda 61 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Atık yağ kaçakçıları işte böyle yakalandı | Video

Araçlarda yangınlara ve can kayıplarına yol açan ve "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan 61 bin litre akaryakıt incelemeye alındı. Akaryakıt kaçakçılığı olaylarında kullanılan iki kamyonet ve bir kapalı panelvan araca ise el konuldu. Nurullah M.G. (43), İshak Ş. (47), İsa E. (42), Hasan H.E. (20), Coşkun D. (61), Erhan Ö. (32), Bulut A.B. (42) ve Yıldıray Ü. (53) isimli sekiz şüpheli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kamerasına böyle yansıdı.

Otomobil alacak olanlar dikkat! 25 kişiyi 2.5 milyon lira dolandırdılar Baba mirası için ağabeyini vurdu!