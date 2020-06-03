Gözler Kabine Toplantısı'nda...SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Bu süreç ile birlikte pek çok kısıtlama da kaldırıldı. Bu kısıtlamaların kaldırılmasının ardından gündemin en merak edilen sorularından bir tanesi de bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı olmaktadır. En son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kısıtlamaların kaldırıldığı vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanmaya devam etmişti. Şimdi ise gözler Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Buna göre; bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 6-7 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son olarak 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasğaı uygulanmıştı. Ardından 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmiş ve pek çok yasak kalkmıştı. Bu durumun ardından vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı sorusunun yanıtı merak ediyorlar. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtı da verilmiş olacak.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?