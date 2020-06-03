Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gözler Kabine Toplantısı'nda...SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Gözler 'nda... - Bu olacak mı? bu ?

Bu olacak mı sorusunun yanıtı hafta başından itibaren araştırılırken konu ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte gözler bu haftaki 'na çevrildi. 'ın başkanlığında Perşembe günü yapılacak olan toplantıda, , 18 yaş altı ile 65 yaş üstü kısıtlamaların ele alınması bekleniyor. Hafta sonuna denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde de kısıtlamanın olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Buna göre; ? 6-7 Haziran bu ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 3.6.2020 07:25 Son Güncelleme: 3.6.2020 07:26 ABONE OL
Gözler Kabine Toplantısı'nda...SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Bu süreç ile birlikte pek çok kısıtlama da kaldırıldı. Bu kısıtlamaların kaldırılmasının ardından gündemin en merak edilen sorularından bir tanesi de bu olacak mı sorusunun yanıtı olmaktadır. En son yapılan 'nın ardından kısıtlamaların kaldırıldığı vatandaşlara duyurulmuştu. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanmaya devam etmişti. Şimdi ise gözler Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Buna göre; ? bu ? İşte haberinin detayları!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? 6-7 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Son olarak 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasğaı uygulanmıştı. Ardından 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmiş ve pek çok yasak kalkmıştı. Bu durumun ardından vatandaşlar , olacak mı sorusunun yanıtı merak ediyorlar. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından 6-7 Haziran olacak mı sorusunun yanıtı da verilmiş olacak.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gözler Kabine Toplantısı'nda...SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA