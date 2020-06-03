Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler olumlu sonuçlar verince hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika haberleri merak konusu oldu. Ülkemizde kısıtlamayla birlikte coronavirüs vaka sayısı azalmış ve iyileşen hasta sayısı artmıştı. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, virüse karşı mücadelede ortaya çıkan tablo dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de içerisinde yer aldığı 15 ilde uygulanmaya başlamıştı. Salgınla mücadelede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte sokağa çıkma yasağına ilişkin güncel gelişmeler için gözler bu haftaki Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan toplantıda kısıtlamalara ilişkin açıklamalar yapılması bekleniyor. Buna göre; Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek? İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sosyal hayatta normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkmasını önlemek ve bu sayede sosyal izolasyon sağlamak amacıyla yapılan bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama hangi illerde olacak?

BAKAN KOCA'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

3 Haziran tarihinde yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesiyle birlikte Bakan Koca hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca açıklamasında; ''İllerdeki vaka durumuna göre çeşitli kararlar alınabilir'' dedi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nın ardından 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylar belli olacak. Haberimizde sokağa çıkma yasağı İle ilgili son dakika gelişmeleri yer alıyor.

Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, yasak ne zaman bitecek?