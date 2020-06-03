HES kodu nasıl alınır ve başvuru nasıl yapılır? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile Seyahat izni için HES kodu ne işe yarar?

Son dakika haberleri: Ülke genelinde uzun süredir uygulanmakta olan seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ile beraber HES kodu olmayan vatandaşların seyahat edemeyecekleri yetkili kişiler tarafından bildirilmişti. Bu uygulamanın başlaması ile beraber koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen ve vaka yoğunluğu gibi detayların bilgilendirmesini yapan Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde bu kodun da temini yapılıyor. Tüm ulaşım yollarından seyahat ederken vatandaşların bu koda sahip olması zorunlu kılınmıştı. Buna göre; HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır? İşte konuya ilişkin bilinmesi gereken son dakika açıklamalarının detayları...

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR, NE İŞE YARAR?

HES kodu almak da oldukça basit, akıllı telefonunuzdan AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir.

İşte detaylar…