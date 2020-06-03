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kodu nasıl alınır ve başvuru nasıl yapılır? İşte uygulaması ile için HES kodu ne işe yarar?

Normalleşme süreci kapsamında şehirler arası seyahat yasağının son dakika haberi olarak kaldırılması ile beraber şehir dışı yolculuk yapmak isteyen vatandaşlara kodu zorunlu kılınmıştı. Tren, otobüs, uçak gibi her türlü seyahatte vatandaşların temin etmesi gereken bu kodun uygulaması üzerinden alınabileceği biliniyor. Bu kodun amacı kişilerin corona virüsü riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgilerin takibinin yapılmasını sağlayacak. Akıllı telefonlara indirilen Hayat Eve Sığar uygulamasından yapılacak bazı işlemlerin sonucunda kişinin telefonuna da gelecek olan bu kodla vatandaşlar izin belgesine gerek olmaksızın seyahatlerini gerçekleştirecek. Peki, HES kodu nedir, başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? İşte HES kodu alma ekranı ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:06 Son Güncelleme: 3.6.2020 09:07 ABONE OL
HES kodu nasıl alınır ve başvuru nasıl yapılır? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile Seyahat izni için HES kodu ne işe yarar?

Son dakika haberleri: Ülke genelinde uzun süredir uygulanmakta olan seyahat kısıtlamalarının 1 Haziran itibarıyla kaldırılması ile beraber kodu olmayan vatandaşların seyahat edemeyecekleri yetkili kişiler tarafından bildirilmişti. Bu uygulamanın başlaması ile beraber koronavirüs salgını sürecinde geliştirilen ve vaka yoğunluğu gibi detayların bilgilendirmesini yapan uygulaması sayesinde bu kodun da temini yapılıyor. Tüm ulaşım yollarından seyahat ederken vatandaşların bu koda sahip olması zorunlu kılınmıştı. Buna göre; HES kodu nedir, ne işe yarar? HES kodu başvurusu nasıl yapılır, nereden alınır? İşte konuya ilişkin bilinmesi gereken son dakika açıklamalarının detayları...

HES KODU ALMA NASIL YAPILIR, NE İŞE YARAR?

HES kodu almak da oldukça basit, akıllı telefonunuzdan AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir.

İşte detaylar…

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HES kodu nasıl alınır ve başvuru nasıl yapılır? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile Seyahat izni için HES kodu ne işe yarar?
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