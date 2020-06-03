Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor! Şanlıurfa Birecik ile Isparta Eğirdir kura çekilişi canlı yayını

Eğirdir ve Birecik kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor! ile kura çekilişi canlı yayını

ve kura sonuçları isim listesi bugün canlı yayın ile açıklanıyor! TOKİ ve kura çekilişi 14 Mayıs günü erken saatlerde başladı. 100 Bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik'e TOKİ tarafından inşa edilen konular sahiplerini buldu. İnşaatı devam eden TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik konutlarında toplam 826 daire olacak. Bu 826 sosyal konut arasında ise 578 adet daire 2+1 tipinde, 248 konut ise 3+1 tipinde inşa edilmekte. Haberimizde, 100 Bin sosyal konut kapsamında yapılan TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik ilçesindeki kura sonuçları yer almaktadır. İşte, TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura sonuçları isim listesi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 11:56 ABONE OL
TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor! Şanlıurfa Birecik ile Isparta Eğirdir kura çekilişi canlı yayını

Birecik ve Eğirdir projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, ve konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Şanlıurfalı ve Ispartalı vatandaş, 14 Mayıs TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Isparta ve Şanlıurfa kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik projesi içerisinde toplam 1900 konut olacak. İki ilde inşa edilen ve edilecek TOKİ konutları arasında 578 tane konut 2+1 ve 248 tane konut 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ŞANLIURFA VE ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İşte, 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura çekiliş sonuçları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor! Şanlıurfa Birecik ile Isparta Eğirdir kura çekilişi canlı yayını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA