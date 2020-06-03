TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor! Şanlıurfa Birecik ile Isparta Eğirdir kura çekilişi canlı yayını

Şanlıurfa Birecik ve Isparta Eğirdir TOKİ projesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan binlerce Şanlıurfalı ve Ispartalı vatandaş, 14 Mayıs TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook sayfaları üzerinden canlı yayınlanan TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. TOKİ Isparta ve Şanlıurfa kura sonuçları kuraya başvuran vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik projesi içerisinde toplam 1900 konut olacak. İki ilde inşa edilen ve edilecek TOKİ konutları arasında 578 tane konut 2+1 ve 248 tane konut 3+1 tipinde yapılacak. Peki; TOKİ Isparta Eğirdir ve Şanlıurfa Birecik kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ ŞANLIURFA VE ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İşte, 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura çekiliş sonuçları...