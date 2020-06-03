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'da yazdıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

'da, farklı adreslerde yazdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, muska yazmakta kullanılan ceylan ve tavşan derileri ile kavanozlar içerisinde hazırlanmış muskalar ele geçirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:13 Son Güncelleme: 3.6.2020 17:23 ABONE OL
Trabzon'da muska yazdıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 17 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 fişek, 10 fişek, muska yazmakta kullanılan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, 1 eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer, 3 kavanoz su içine hazırlanmış muska, muska sarmak için kullanılan çok sayıda jelatin ile muska tarife fiyat listesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Trabzon'da muska yazdıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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