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’da kaçakçılığı

’un Tonya ilçesinde, jandarma ekipleri kaçakçılığı yapan bir kişinin adresine baskın düzenledi. Arama köpeğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 mm çapında 3 adet ruhsatsız silah, 1 adet şarjörü ile 19 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 16:01 ABONE OL
Trabzon’da silah kaçakçılığı
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Tonya ilçesinde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığına dair bilgi aldı. Belirlenen adrese jandarma arama köpeğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 mm çapında 3 adet ruhsatsız silah, 1 adet tabanca şarjörü ile 19 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçlamasıyla hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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Trabzon’da silah kaçakçılığı
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