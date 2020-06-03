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uçuşlar ne zaman başlayacak, ? açılır? İşte detaylar

uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye’de corona virüs vaka sayısının azalmasıyla birlikte normalleşme adımları atılma kararı alınmış ve yurt içi uçuşların ardından yurt dışı uçuşların açılma tarihi merak konusu olmuştu. Ülkemizde 1 Haziran’dan itibaren normalleşme kademeli olarak başlamış ve birçok kurumun açılma kararı alınmıştı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatile çıkmak isteyen vatandaşlar yurt dışı uçuşların açılma tarihini araştırırken konuya yönelik Türk Hava Yolları (THY) son dakika açıklamasında bulundu. Uzun süredir yurt dışına uçuş gerçekleştirmeyen kurumun açıklamalarıyla birlikte sorusu yanıt buldu. Buna göre; başlayacak, ? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Giriş Tarihi: 3.6.2020 18:05 Son Güncelleme: 3.6.2020 18:08 ABONE OL
Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak, uçuşlar açıldı mı? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır? İşte detaylar

Korona virüsle mücadele kapsamında olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte yurt içi uçuşları açılmış gözler uçuşların başlayacağı tarihe çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte 1 Haziran'da uçuşların başlama tarihide netlik kazanmıştı. Uzun süredir yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar konuya yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. En son gelen bilgiye göre THY'nin Haziran ayında Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi. Buna göre; yurt dışı uçuşları başladı mı, ne zaman başlayacak? Normalleşme adımlarıyla açılır?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal hayatımızda normalleşme adımlarının tek tek başlamasıyla birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere en son 1 Haziran normalleşme takviminde yurt içi uçuşlarının başlangıç tarihi belli olmuş, yurt dışı uçuşlarına dair bilgi gelmemişti. Son olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

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Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak, uçuşlar açıldı mı? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır? İşte detaylar
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