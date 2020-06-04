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yapabilir mi? 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır?

1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte daha önceden getirilen yasak ve kısıtlamalar da kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü yaşlılar ve 18 yaş altı çocuklar ile gençler için hala belli gün ve saatlerde sokağa çıkma yasağı devam ederken yine belirlenen gün ve tarihlerde dışarı çıkma izinlerine sahipler. Öte yandan 20 yaş altı olan sokağa çıkma kısıtlamasının yaş sınırı da değiştirilmiş ve 0-18 yaş arası çocukları ve gençleri kapsadığı açıklanmıştı. Hal böyle olunca 18 yaş altı çocuklar ve gençlerin şehirler arası yolculuk yapıp yapamayacakları merak ediliyor. Buna göre; 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır? yapabilir mi?

Giriş Tarihi: 4.6.2020 14:24 ABONE OL
18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır?

28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran süreci için normalleşme takvimine gidildi ve pek çok yasak kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü yaşlılar ile 0-18 yaş grubu için sokağa çıkma yasağı hala devam etmektedir. Bu yaş gruplarındaki vatandaşlar belirlenen tarih ve saatlerde dışarı çıkma haklarına sahiptirler. Hal böyle olunca yapabilir mi sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Buna göre; 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır?

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ!

0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

İşte 18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni ve detayları!

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18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır?
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