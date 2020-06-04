28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran süreci için normalleşme takvimine gidildi ve pek çok yasak kaldırıldı. Ancak 65 yaş üstü yaşlılar ile 0-18 yaş grubu için sokağa çıkma yasağı hala devam etmektedir. Bu yaş gruplarındaki vatandaşlar belirlenen tarih ve saatlerde dışarı çıkma haklarına sahiptirler. Hal böyle olunca 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi sorusunun yanıtı da araştırılır hale geldi. Buna göre; 18 yaş altı şehirler arası yolculuk yapabilir mi? 18 yaş altı için yolculuk izni nasıl alınır?

18 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ!

0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

İşte 18 yaş altı şehirler arası yolculuk izni ve detayları!