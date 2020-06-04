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? İcralar, mahkemeler, , ne zaman başlayacak?

Ülkemizde sosyal hayatta normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte sorusuna yanıt aranıyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte 1 Haziran’da normalleşme adımları atılmaya başlanmış ve kafe, restoran, spor salonları gibi birçok yer açılmış mahkemelerin açılışına dair güncel bir bilgi yer almamıştı. İcralar, mahkeme ve daval işlemleri olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılışına dair Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, yeni dönem eylem planını açıkladı. Mahkemelerde davaları olan vatandaşlar konuya dair güncel bilgilerle birlikte adliyelerin açılış tarihine ilişkin detayları araştırmaya hız kazandırdı. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılacak? Normalleşme adımlarıyla birlikte adliyeler başlıyor mu? İcralar, mahkemeler, , ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 4.6.2020 21:27 ABONE OL
Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler, davalar başladı mı, ne zaman başlayacak?

? Mahkemelerde davası ve hukuki işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar adliyelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bilindiği üzere 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmış ve kafe, restoran, spor salonu gibi yerler açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtını internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılacak? ? İcralar, mahkemeler, , ne zaman başlayacak?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İcralar, mahkeme ve daval işlemleri olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılış tarihine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklanmıştı. HSYK geçtiğimiz günlerde yeni dönem planını açıkladığını duyurdu. Bazı alanlarda esnekliğe gidildiği belirtildi.

İşte tüm bilgiler…

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Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler, davalar başladı mı, ne zaman başlayacak?
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