Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler, davalar başladı mı, ne zaman başlayacak?

Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemelerde davası ve hukuki işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar adliyelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bilindiği üzere 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmış ve kafe, restoran, spor salonu gibi yerler açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtını internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılacak? Adliyeler açıldı mı? İcralar, mahkemeler, davalar başladı mı, ne zaman başlayacak?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İcralar, mahkeme ve daval işlemleri olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılış tarihine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklanmıştı. HSYK geçtiğimiz günlerde yeni dönem planını açıkladığını duyurdu. Bazı alanlarda esnekliğe gidildiği belirtildi.

İşte tüm bilgiler…