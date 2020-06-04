Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği ve ayın dünyaya olan en yakın konumuna ulaştığı hali olarak ifade edilen 2020 Ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gökyüzünde bugün yaşanması beklenen görsel şölen için geri sayıma adeta başlandı. Peki, 2020 ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Ay tutulması nedir, burçlara etkisi nelerdir? 5 Haziran Ay Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm bilgiler…

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren 5 Haziran ay tutulması için geri sayım başladı. Günlük, aylık ve haftalık burç yorumlarının yanı sıra gezegen hareketleri her daim ilgi çeken konular arasında yer alıyor. Buna göre; ay tutulması saat kaçta, nasıl izlenir? 5 Haziran ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? İşte tüm bu soruların yanıtları…