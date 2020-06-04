Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

tutulması ne zaman, saat kaçta? burçları nasıl etkileyecek?

Astrolojik alanda birçok kişinin merak ettiği tutulması ne zaman, saat kaçta gibi sorulara an itibariyle yanıt aranmaya başlandı. Gökyüzü olaylarında bu dönemlerde ay kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Yılda sadece 4 kez gerçekleşen doğa olayını kaçırmak istemeyenler canlı olarak tutulmaya şahit olmak istiyorlar. Doğa harikası olayına tanıklık etmek isteyen kişiler tutulmanın burçlara etkilerini merak ediyor. İnsanlar tarih boyunca gökyüzünde gördükleri olaylardan yola çıkarak 12 burç üzerindeki etkileri araştırıyor. Geçmişten günümüze insanlar gökyüzünde gördükleri tutulmalardan yola çıkarak koç, boğa, ikizler, aslan, başak, yay, oğlak, kova, terazi, akrep, balık, yengeç burçlarındaki etkilerini öğrenmeye çalışır. Buna göre; ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? burçları nasıl etkileyecek?

Giriş Tarihi: 4.6.2020 23:13 Son Güncelleme: 4.6.2020 23:23 ABONE OL
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Astroloji tutkunlarının yakından ilgilendiği ve ayın dünyaya olan en yakın konumuna ulaştığı hali olarak ifade edilen 2020 tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Gökyüzünde bugün yaşanması beklenen görsel şölen için geri sayıma adeta başlandı. Peki, 2020 ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir? Ay tutulması nedir, burçlara etkisi nelerdir? burçları nasıl etkileyecek? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte tüm bilgiler…

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA? AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Astroloji meraklılarını yakından ilgilendiren 5 Haziran ay tutulması için geri sayım başladı. Günlük, aylık ve haftalık burç yorumlarının yanı sıra gezegen hareketleri her daim ilgi çeken konular arasında yer alıyor. Buna göre; , nasıl izlenir? 5 Haziran ? İşte tüm bu soruların yanıtları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA