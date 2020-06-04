Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

Ülkemizde corona virüs ile verilen mücadele sonucunda salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda bulunuyor. 1 Haziran öncesinde pek çok işletme kapalı kalmış ve olabildiğince evden dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlar uyarılmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kademeli olarak pek çok işletme faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 3 aydır video konferans yöntemi ile görüşülen Bakanlar Kurulu Toplantısı ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı saat kaçta ne zaman, başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.

İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı detayları...