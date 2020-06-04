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ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? gibi sorular vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde corona virüs ile mücadele kapsamında 3 aydır video konferans ile gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Bu noktada toplantıdan, çıkacak kararlar merakla bekleniyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni, düğünler ne zaman yapılacak gibi pek çok konunun yanıtının da verilmesi beklenmektedir. Buna göre; ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:04 ABONE OL
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

Ülkemizde corona virüs ile verilen mücadele sonucunda salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda bulunuyor. 1 Haziran öncesinde pek çok işletme kapalı kalmış ve olabildiğince evden dışarı çıkılmaması yönünde vatandaşlar uyarılmıştı. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte kademeli olarak pek çok işletme faaliyetlerine başladı. Yaklaşık 3 aydır video konferans yöntemi ile görüşülen Toplantısı ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek. Peki, Bakanlar Kurulu saat kaçta ne zaman, başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.

İşte detayları...

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…
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