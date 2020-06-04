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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 çalışma saatleri

çalışma saatleri pandemi nedeniyle değiştiği için milyonlarca vatandaş banka çalışma saatlerini araştırıyor. Türkiye Bankalar Birliği bankaların corona virüsü sürecinde mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar da çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bankalarda işi olan vatandaşlar 2020 güncel ve düzenlerini araştırıyor. Türkiye'de banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır… Peki, 2020 çalışma saatleri düzenine göre bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? İşte, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, , Türkiye İş Bankası, Akbank, Denizbank çalışma ve mesai saatleri...

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 banka çalışma saatleri

Normalleşme süreci ile birlikte, banka çalışma saatleri de eski sistemine dönmeye başladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin salgının ülkemizde ilk görüldüğü dönemde yaptığı açıklamaya göre; banka çalışma saatleri üzerinde de bazı değişiklikler yapılmıştı ve 1 Haziran'da açıklanan normalleşme adımları ile birlikte birçok banka çalışma saatlerinde normalleşmeye geçti.. Hal böyle olunca vatandaşlar internet üzerinden "Bankalar kaça kadar açık?", "Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularının cevabını araştırmaktalar. Peki, normalleşme sürecinde, Halbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların merak edilen çalışma saatleri...

2020 BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkyie'deki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bankaların çalışma saatleri oldu. Ancak sonrasında, normalleşme süreci ile birçok kurumun çalışma saatleri normale döndü. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 17.00

GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00-17.00

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 banka çalışma saatleri
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