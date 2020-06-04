Kan donduran manzara! Eve giren ekipler şoke oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbar hakkında bilgi verdi. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle müşterek yapılan operasyonla ihbara konu olan Ç.K. ve M.K'nin ikametlerinde arama yapıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evlerde yaptıkları aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 90 adet tabanca fişeği, 8 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 10 adet mavzer mermisi, 14 adet çeşitli ebatlarda bıçak, 1 adet 1.60 santimetre çapında 50 kilogram ağırlığında eski eser niteliğinde küp, 8 adet geyik ve karaca boynuzu, 2 adet kurt postu, 1 adet ayı postu ile buzdolabında 30 kilo karaca ve geyik eti ele geçirdi.Olayla ilgili olarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ç.K. ve M.K'yi gözaltına aldı. Şahıslar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri ise, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altındaki yaban hayvanların avlanması ve merkezi av komisyonunca avlanması yasaklanan avlaklarda avlanma fiillerinden idari para cezası olarak 6 bin 908 lira, yine tazminat cezası olarak 77 bin 610 lira olmak üzere toplamda 84 bin 518 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca ekipler, yakalanan parçalara el koyarak muhafaza altına aldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sinop 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, kaçak boz ayı ile koruma altındaki karacaları avlayan şahıslara yönelik toplamda 84 bin 518 lira idari para cezası uyguladıklarını belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüze bir ihbar gelmesi neticesinde burada görev yapan arkadaşlarımızın ihbarı değerlendirmesi sonucunda Cumhuriyet Savcılığından izin alındı. Bununla birlikte jandarma ekipleriyle birlikte iki tane evde arama yapıldı. Arama neticesinde yaban hayvanlarına ait bir takım parçalar ele geçirildi. Bunlardan 1 adet boz ayıya ait 1 post, 1 kafatası, yine 2 adet kurda ait post, 1 adet kızıl geyiğe ait çift boynuz ile yine atma tek boynuz, 6 adet karacaya ait kafatası ve boynuzlar, 4 adet kekliğe ait et parçaları ele geçirildi. Bizim yürüklükte bulunan 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altındaki yaban hayvanların avlanması ve merkezi av komisyonunca avlanması yasaklanan avlaklarda avlanma fiillerinden idari para cezası 6 bin 908 lira, yine tazminat cezası olarak 77 bin 610 lira olmak üzere toplamda 84 bin 518 lira bir cezai işlem uygulandı bu ilgili şahısla alakalı. Tabii ki kaçak avlanma fiilleri Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendirildiğinden dolayı ayrıca bir ceza davası açılmamaktadır. Bunun dışında ele geçirdiğimiz parçalarla ilgili olarak sadece boynuzların satışının yapılması söz konusu, diğer parçaların satışı söz konusu değil" dedi.Yaban hayatı konusunda bütün vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, şöyle konuştu: "Özellikle vatandaşlarımızı da bir duyuruda bulunmak istiyorum. Yaban hayatı bizler için, ülkemiz için, Dünya'mız için çok önemli, bunların sürekliliğinin sağlanması, insanlarımız içinde çok önemli. Doğal dengenin korunması açısından çok önemli. Bu yüzden özellikle yaban hayatını koruma açısından bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Usulsüz kaçak avcılık yapmamalarını, yapanlarla ilgili de gerekli şikayetleri birimlerimize iletmelerini rica ediyoruz. Toplumumuzdan, bütün vatandaşlarımızdan bu konuda hassas olmalarını istiyoruz"