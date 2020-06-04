Çağla Tuğaltay cinayetinde zaman aşımı doluyor! Acılı anne isyan etti...

İstanbul'da lise öğrencisi olan Çağla Tuğaltay (15), Nedim ile Gülnur Tuğaltay'ın iki çocuğundan biriydi. 5 Haziran 2000'de Çağla, evlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cesedi bulunduğunda iç çamaşırı çıkartılmıştı. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, tecavüze uğramamıştı. Kapıda zorlanma izi yoktu. Katil kanlı ellerini mutfaktaki lavaboda yıkamıştı. Çağlanın tırnakları arasından çıkan DNA örneği incelendi. Ancak 20 yıl geçmesine rağmen cinayet aydınlatılamadı.

'BUNUN SÜRESİ OLUR MU!'

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'a konuşan acılı anne Gülnur Tuğaltay şunları söyledi: "Savcılık zamanın 20 yılda dolduğunu söyledi. Hatta savcı 'Katil ayın 6'sında kendi isteğiyle gelip itiraf etse bile ceza almaz' dedi. Kanunda bir tek soykırımda süre yokmuş. Bireysel cinayette süre var. Cinayetin süresi olur mu!

2000'deki Olay Yeri İnceleme'nin layığıyla çalışmadığını şimdi anlıyorum. 2 sene evin anahtarı, Çağla'nın cep telefonu onlardaydı. Deliller de bozulmasın diye evi kapattım. Mesela baz istasyonları araştırılmamış. Hiçbir lastik ayakkabı incelemeye alınmamış. Artık ne delil var, ne bulgu.



Anne Gülnur Tuğaltay

'BU UMUTLA YAŞIYORUM'

Çağla şimdi 35'li yaşlarda olacaktı. O hep 15 yaşında kaldı. Şurada bir-iki gün kaldı. Süre uzatılsın diye yasa tasarısı sunulmuştu. Meclis tatilde ama tasarıyı onaylamaları 15 dakikalarını almaz. Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Aile Bakanı, Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Bu umutla 20 yıldır yaşıyorum. Devletime hayırlı evlatlar yetiştirdim. Vazifemi yaptım. Ama tek bir ricam var. Kızımı bir kez daha öldürmesinler. Çünkü katili aramayı bıraktıkları anda kızımı ikinci kez kaybedeceğim."

BİR ŞEY YAPILAMAZ

Prof. Ersan Şen: O dönemde cinayetin dava zaman aşımı 20 senedir. Eğer kesme sebebi olursa 30 seneye uzuyor. Bu süre içinde mahkumiyet hükmü, yakalama, sorgu, tutuklama yoksa, 6 Haziran 2020'de hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Biri çıkıp "Ben yaptım" dese bile bir şey yapamazsınız. Savcı şüpheli olarak birilerinden ifade aldıysa bu zamanaşımı süresini keser, dosya bakımından süre uzayıp 30 yıla çıkabilir. Yeni kanunda bu süre olarak uzadı. Ama bunu geriye dönük uygulayamıyorsunuz.



Prof. Ersan Şen

TEK ÇARE İFADE

Sadece iki gün kaldı 20 yıldır çözülemedi: Kızım bir kez daha ölmesin

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şube Başkanı avukat Meryem Türktekin: Cinayette zamanaşımı süresini kesen nedenler vardır. İfade savcı huzurunda alındıysa 20 yıllık süre 30'a çıkar. Kanun teklifi onaylansa bile geri işletilemez. Çağla'nın dosyasını kurtarmaz. Dosyayı kurtabilecek en önemli hamle şüpheli olabilecek kişi sayısını genişletip birkaç gün içerisinde hepsinin cumhuriyet savcısı huzurunda ifadesinin alınması. Fail içlerinden biriyse süre 30 yıla çıkacaktır.