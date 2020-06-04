Cuma hutbesi Diyanet ile yayınlandı! 5 Haziran Cuma hutbesi konusu nedir?

Cuma namazının kılınmaya başlandığı günden bu yana namazın son kısmı olarak okunan dersler anlamına gelen Cuma hutbesi konusu an itibariyle araştırılmaya başlandı. Bir Cuma gününe daha girmenin huzuruna kavuşan mümin alemi her hafta olduğu gibi bu hafta da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan hutbenin konusunu merak ediyor. Durum böyle olunca namaz ibadeti öncesi ya da sonrası hutbeyi okumak isteyen vatandaşlar 5 Haziran için yayınlanan Cuma hutbesi konusu nedir? sorusun cevabını yoğun şekilde merak ederek arama motorlarında araştırıyor. Peki, Diyanet ile Cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 5 Haziran Cuma hutbesi konusu

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! DİYANET 5 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 5 Haziran Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;