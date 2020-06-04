Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Haziran 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı!

Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından her ay vatandaşlara maddi destek amacıyla yatırılan evde bakım parasından yararlanmak isteyen vatandaşlar il il sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek E devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayının ilk haftasında 4 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara evde bakım ödeneği belli tarihlerde yatırılıyor. E-Devlet üzerinden sorgulanan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.