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Evindeki yangında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...

'nın Soma ilçesinde evinde çıkan yangında cansız bedeni bulunan Hüseyin Durmaz'ın (46) ölümüne ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Edinilen bilgiye göre Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, sonra da evinin ateşe verildiği belirlendi. Cinayet zanlısı A.A.(43) Zonguldak'ta yakalanarak gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:16 Son Güncelleme: 4.6.2020 15:41 ABONE OL
Evindeki yangında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...

Manisa'nın Soma ilçesinde, yanan evinde cansız bedeni bulunan bir çocuk babası Hüseyin Durmaz'ın (46) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından da evinin ateşe verildiği belirlendi. Polis, şüpheli A.A.'yı (43), Zonguldak'ta yakalayarak, gözaltına aldı.

Eşi, Adana'daki ailesinin yanında olan emekli maden işçisi Hüseyin Durmaz'ın, Cuma Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinde, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yatak odasında Durmaz'ın yanmış cesedini buldu. Yapılan araştırmada evdeki elektrikli sobanın devrildiği belirlendi. Bu durumu şüpheli bulan polis, araştırma başlattı. Görgü tanıklarının anlatımlarına başvuran polis ekipleri, eve yangından kısa süre önce bir kişinin girdiğini belirledi.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Yapılan otopside de Durmaz'ın göğsünden bıçaklandığı saptandı. Tüm bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, çalışmalarını genişletti.

Polis, yangın öncesinde, Durmaz'ın evine gelen otomobilin plakasını tespit için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis, şüphelinin plakasını belirlediği otomobilinin Zonguldak'ta olduğu belirlendi. Bunun üzerine Zonguldak polisi ile irtibata geçildi. Zonguldak polisi, söz konusu otomobili durup, şüpheli A.A.'yı aynı gün gözaltına aldı. A.A.'nın Soma'ya getirileceği bildirildi.

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Evindeki yangında cesedi bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı...
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