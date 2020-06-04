Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli, ne doktoru?

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemiz adına aldığı önlemler ve başarıyla adını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorulara yanıt aranıyor. Gerek siyasi gerekse hekimlik başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken doktor Fahrettin Koca'nın hayatı merak ediliyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde ihtisasını tamamladığı bilinen Sağlık Bakanı Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğmuştur. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Fahrettin Koca ne doktoru, aslen nereli, ne doktoru? İşte kendisi hakkında merak edilen tüm detaylar ve biyografisi

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Tüm Türkiye'nin merakla araştırdığı vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısına ilişkin güncel gelişmeleri akşam saatlerine kamuoyuna duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Başarılı işlere imza atan ve salgının ülkemizde etkili olduğu günden bu yana yaptığı güncel açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait tüm bilgileri haberimizde derledik. Buna göre; Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne doktoru?