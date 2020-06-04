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Görenler gözlerine inanamadı! Avcılar'da bina yıkımında şok görüntü!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımın sırasında şoke eden görüntü ortaya çıktı. Giriş katta yer alan iş yerinin duvarının olmadığı, yan taraftaki binanın duvarını ortak kullandığı görüldü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:53 Son Güncelleme: 4.6.2020 10:00 ABONE OL
Görenler gözlerine inanamadı! Avcılar'da bina yıkımında şok görüntü!

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.

YAN BİNANIN DUVARI DELİNDİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı. Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı. Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı. Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, "Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış" dedi.

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Görenler gözlerine inanamadı! Avcılar'da bina yıkımında şok görüntü!
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