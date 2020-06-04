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Hafta sonu 14 büyükşehir hangileri? nereler?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında 14 büyükşehir belli oldu. Salgının önüne geçebilmek için bazı illerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 6- 7 Haziran tarihlerinde de devam edecek. Bunun dışında kalan illerde ise yasak uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre kısıtlamanın olacağı iller merak ediliyor. Cuma gece yarısı itibarıyla Zonguldak dahil 14 ilde uygulanmaya başlanacak olan 2 günlük iller kamuoyuna duyuruldu. Alınan kararla birlikte salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği risklerin yönetebilmesi ve bugüne kadar alınan tedbirlerin salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi hedeflendi. Buna göre, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? nereler?

Giriş Tarihi: 5.6.2020 00:47 Son Güncelleme: 5.6.2020 00:51 ABONE OL
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller nereler?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta sonu 14 büyükşehir hangileri? Sorusuna yanıt aranıyor. Uzun süredir yalnızca haftasonu gerçekleşen kısıtlama 6 – 7 Haziran tarihleri arasında yine devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde bulunan yeni düzenlemelere göre belli istisnalar hariç Zonguldak dahil 14 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bilindiği üzere Geçtiğimiz hafta ise 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? nereler?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN 14 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Corona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından bu açıklandı. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri?

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller nereler?
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