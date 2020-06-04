İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? Sorusuna yanıt aranıyor. Uzun süredir yalnızca haftasonu gerçekleşen kısıtlama 6 – 7 Haziran tarihleri arasında yine devam edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde bulunan yeni düzenlemelere göre belli istisnalar hariç Zonguldak dahil 14 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bilindiği üzere Geçtiğimiz hafta ise 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller nereler?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN 14 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Corona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller açıklandı. Buna göre; Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen 14 büyükşehir hangileri?