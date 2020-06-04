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yayınlandı! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

Haftanın merakla beklenilen yayınlandı. 5 Haziran 2020 Cuma günü raflarda olacak BİM aktüel ürünleri, teknolojiden çeyiz eşyasına kadar onlarca çeşidi içeriyor. Cazip fiyat ve geniş ürün çeşitliliği ile öne çıkan BİM 5 Haziran kataloğu listesinde, haftanın öne çıkan ürünleri ise 43" FHD uydu alıcılı televizyon ve elektrikli süpürge durumunda. Öte yandan, granit tencere setleri de mutfağını zenginleştirmek için dikkat çekiyor. Peki, listesinde neler var? İşte, haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 08:20 Son Güncelleme: 4.6.2020 08:20 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?

BİM 5 Haziran aktüel ürünler kataloğunda neler var? Fırsat ürün arayan vatandaşların merakla beklediği BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulan aktüel ürünler listesi, 5 Haziran 2020 Cuma günü raflarda yer alacak. BİM'de bu hafta da oldukça çeşitli fırsat ürünleri bulunuyor. Öyle ki, çeyiz eşyalarından mutfak ve salonlarda kullanılabilecek ürünlere kadar son derece çeşitli ürünler bulunuyor. BİM 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu listesinde en dikkat çeken ürünler ise hiç şüphesiz, Dijitsu marka 43" FHD uydu alıcılı televizyon ve Philips elektrikli süpürge durumunda.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 HAZİRAN 2020!

Haftanın BİM kataloğu listesinde, çocuklar için de çeşitli oyuncaklar bulunurken dolabını zenginleştirmek isteyenler için de fırsat ürünleri bulunuyor. Haberimizin devamından, 5 Haziran BİM kataloğu aktüel listesini görüntüleyebilir, haftanın fırsat ürünleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
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