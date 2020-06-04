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'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü

'de silahlı kişilerce evinden kaçırılan 40 yaşındaki Orhan Adıyaman öldürüldü. Olayın terörle bağlantısını araştıran ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:20 Son Güncelleme: 4.6.2020 10:34 ABONE OL
Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Oğul köyünde hayvancılıkla uğraşan Adıyaman, kimliği henüz belirlenemeyen 3 zanlı tarafından gece saatlerinde evinden kaçırıldı.

Şüpheliler, evinden yaklaşık 100 metre uzaklaştırdıkları Adıyaman'ı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Ailesinin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Adıyaman'ın cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayın terörle bağlantısını araştıran ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakkari'de silahlı kişilerce kaçırılan kişi öldürüldü
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