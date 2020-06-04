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Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

’in Midyat ilçesinde kırsal mahalleleri besleyen ve olası arıza durumuna karşı alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları hırsızlar tarafından çalındı. Payandaları çalınan hat, Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında yer alan fiderde olası bir arıza durumunda alternatif olarak Ömerli, Savur ve Midyat ilçelerine de elektrik vermek için kullanıldığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 16:50 Son Güncelleme: 4.6.2020 17:21 ABONE OL
Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı kırsal mahallelerinin bir kısmını besleyen ve olası arıza durumunda alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Yapılan ihbar üzerine Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında bulunan söz konusu hatta inceleme yapan DEDAŞ ekipleri yüksek gerilim hattına ait galvanizli direğine ait 15 adet çapraz payandanın çalındığını tespit etti.

Böyle hırsızlık görülmedi | Video

Taşıma kapasitesi zayıflayan direklerin devrilmemesi için ekipler tarafından kısa sürede yenileri takıldı. Payandaları çalınan hat, Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında yer alan fiderde (enerji iletimine yarayan hat, trafo veya kablonun bağlı bulunduğu teçhizat) olası bir arıza durumunda alternatif olarak Ömerli, Savur ve Midyat ilçelerine de elektrik vermek için kullanıldığı öğrenildi.

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Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı
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