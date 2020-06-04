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Kavgada karısını boğarak öldürdü

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
Kavgada karısını boğarak öldürdü
Kadıköy'de dün, Özbekistan uyruklu Nasiba M., eşi tarafından boğularak öldürüldü. Olay saat 15.00 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Toktaş Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.İddiaya göre, binanın 4'üncü katında oturan Özbekistan uyruklu çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tahir M., eşi Nasiba M.'yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yatak odasında Nasiba M.'nin cesedini buldu. Evde bulunan ve suçunu itiraf ettiği öne sürülen Tahir M. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kavgada karısını boğarak öldürdü
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