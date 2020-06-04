Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 5 Haziran 2020: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları...

İslam aleminde anlam ve önemi oldukça fazla olan Cuma gününe sağlıklı şekilde ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyayla birlikte ülkemizde de önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken içinde bulunduğumuz Cuma gününün sevincini eş, dost ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler yeni, kısa, uzun, farklı, ayetli ve dualı çeşitleriyle resimli Cuma mesajları için araştırmalarına devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk kazanan Hayırlı Cumalar mesajı araştırmalarınızda yardımcı olmak adına birbirinden farklı, yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile dua, ayet ve bayrak içerikli mesajları derledik. İçlerinden beğendiklerinizi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüle sosyal medya hesaplarında paylaşabileceğiniz gibi SMS ve resimli mesaj yoluyla da gönderim yapabilirsiniz.

İşte en güzel seçenekler…