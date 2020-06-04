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Müslümanlar için anlam ve önemi oldukça fazla olan bir gününe daha varmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Corona virüsü sebebiyle önlem ve tedbirler alınan şu günlerde bu güzel günün anlam ve önemini uzaktan da olsa sevdikleriyle, eş ve dostlarıyla paylaşmak isteyen Müslüman vatandaşlarımız en , farklı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları araştırmaları yapmayı sürdürüyor. Birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajı ve sözleri arayanlar hazırladığımız içerikte , farklı, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerinin yanı sıra dualı ve ayetli resimleri de bularak diledikleri gibi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram ve daha pek çok sosyal medya hesabı üzerinden paylaşabilecekler. İşte, birbirinden farklı, ayetli, bayraklı ve resimli mesaj çeşitleri...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 02:33 ABONE OL
Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 5 Haziran 2020: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları...

İslam aleminde anlam ve önemi oldukça fazla olan gününe sağlıklı şekilde ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyayla birlikte ülkemizde de önlem ve tedbirler alınmaya devam ederken içinde bulunduğumuz Cuma gününün sevincini eş, dost ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler , , uzun, farklı, ayetli ve dualı çeşitleriyle resimli Cuma mesajları için araştırmalarına devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk kazanan Hayırlı Cumalar mesajı araştırmalarınızda yardımcı olmak adına birbirinden farklı, yeni, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri ile dua, ayet ve bayrak içerikli mesajları derledik. İçlerinden beğendiklerinizi WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram gibi popüle sosyal medya hesaplarında paylaşabileceğiniz gibi SMS ve resimli mesaj yoluyla da gönderim yapabilirsiniz.

İşte en güzel seçenekler…

  • Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
  • "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

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Kısa, öz ve resimli Cuma mesajları ile sözleri 5 Haziran 2020: Yeni, farklı ve resimli Cuma mesajları...
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