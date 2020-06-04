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Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

İstanbul'dan 'a giden yolcu otobüsünde testi pozitif çıkan Süreyya Ç.'nin, kendisine yardımcı olduğu için alnından öpüp 50 TL bahşiş verdiği muavin Zafer Demir ile otobüste bulunan 29 kişinin koronavirüs testleri negatif çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 19:04 Son Güncelleme: 4.6.2020 19:23 ABONE OL
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı

İstanbul'da 3 gün önce Covid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan dün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yoldayken hastaneden gelen telefonla koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Süreyya Ç., durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine otobüs şoförü Süreyya Ç.'yi otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktı.

Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü

Süreyya Ç. otobüsten inerken, muavin Zafer Demir de valizini taşırken kendisine yardım etti. Süreyya Ç. o sırada eldiven ve maske takmayan Demir'i, kendisiyle ilgilendiği için alnından öpüp, 50 TL para verdi. Süreyya Ç. hastanede karantinaya alındı.

Tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıkan otobüs de durumun emniyet ekiplerine bildirilmesinin ardından Bolu'da durduruldu. Dün akşam saatlerinde Bolu'da durdurulan otobüstekiler, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi.

Otobüste bulunan 5'i çocuk 27 yolcu ile 3 personele, otobüsten sırayla indirilerek koronavirüs testi yapıldı. Otobüstekiler, daha sonra yollarına devam etti. Süreyya Ç.'nin alnından öptüğü muavin Zafer Demir ve otobüstekilerin koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Testlerin sonuçları otobüstekilerin bulundukları illerdeki Sağlık Müdürlüklerine gönderildi.

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Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
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