Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 2020 Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman idrak edilecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan Bayramını geride bırakırken şimdilerde binlerce vatandaş Kurban Bayramı ne zaman sorusuna Diyanet tarafından verilen yanıtı araştırmaya başladı. Tarihin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?

Diyanet tarafından her yıl duyurulan dini günler takviminde bu sene 2020 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor.

İşte merak edilen o tarihler…