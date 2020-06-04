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2020 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı olacak?

Müslüman alemi açısından büyük bir öneme sahip olan 2020 ne zaman, ? Şeklindeki sorular tarih yaklaştıkça vatandaşların yoğun olarak araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle oldukça buruk geçen Ramazan Bayramını geride bırakırken İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban'ın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Buna göre; Diyanet tarafından yayınlanan takvimde Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte konuya ilişkin detaylar ve merak edilen o tarihler…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 09:12 Son Güncelleme: 4.6.2020 09:13 ABONE OL
2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak?

Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Bu noktada tarihin de yaklaşması ile binlerce vatandaş ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan bayramını geride bırakırken özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 takvimi ile duyuruluyor. Bu tarihlerde kurbanlarını keserek ibadet edecek vatandaşlar heyecanla dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramı için geri sayıma başlamış oldu. Buna göre; Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan ve islam alemi için büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı Diyanet takvimi ile duyuruldu. Buna göre; ilk günü Cuma gününe denk gelen bayram pazartesi günü son bulacak.

İşte detaylar…

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2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak?
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