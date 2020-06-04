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Lüks villaya kumar baskını: 23 kişiye para cezası

'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerini ihlal ederek lüks villada kumar oynadığı tespit edilen 23 kişiye, toplam 28 bin 175 lira para cezası uygulandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:34 ABONE OL
Lüks villaya kumar baskını: 23 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki lüks bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün gerçekleşen operasyonda, villadaki 23 kişi gözaltına alındı. Yakalananların zar ile kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 9 bin lira, 700 dolar, 50 euro, oyun zarları ve kağıtlara el konuldu. Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 23 kişiye toplam 28 bin 175 lira ceza uyguladı. Öte yandan yakalananlardan 2'sine, kumar oynanması için yer temini sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Lüks villaya kumar baskını: 23 kişiye para cezası
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