Son dakika haberler... Müge Anlı canlı yayın Ayşe Altuntaş olayında şoke eden görgü tanığı ifadesi! "Önce namaz kıldı, sonra..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Ayşe Altuntaş ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir aranan 4 çocuk annesi kadının kuzeni ile ilişkisi olduğu ortaya çıkarken kuzeni Mehmet Taşdelen'in ifadeleri adeta tüm stüdyoyu şaşkına çevirdi. Mehmet Bey; 2013 yılından beri beraber olduğunu ifade ettiği Altuntaş ile son olarak bir hafta önce ormanlık bir alanda cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederken sürpriz bir görgü tanığı konu ile ilgili şok iddialarda bulundu. İsmini vermek istemeyen tanık, Ayşe Taşdelen ile Mehmet Taşdelen'in ikindi namazı vakti geldikleri ormanlık bölgede önce namaz kıldığını sonrasında ise uygunsuz halde gördüğünü ifade etti. İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOK GELİŞME! AYŞE ALTUNTAŞ'IN GÖRGÜ TANIĞININ İDDİALARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ…

4 Haziran bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 46 yaşındaki Ayşe Altuntaş'ın ilk kez görgü tanığı olduğunu iddia eden bir isim yayına bağlandı. Canlı yayında şok iddialarda bulunan görgü tanığı, Ayşe Altuntaş'ın ilişki yaşadığı kuzeni Mehmet Taşdelen'i ormanlık alanda gördüğünü ilk önce namaz kıldıklarını ve sonrasında uygunsuz şekilde onları gördüğünü iddia etti. Bu iddia sonrasında tüm stüdyo şaşkına dönerken olayla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor…

İşte olayın detayları…