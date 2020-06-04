Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... Müge Anlı canlı yayın Ayşe Altuntaş olayında şoke eden görgü tanığı ifadesi! "Önce namaz kıldı, sonra..."

Son dakika haberler... canlı yayın olayında şoke eden görgü tanığı ifadesi! "Önce namaz kıldı, sonra..."

canlı yayın programında bir süredir işlenen olayına dair son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bir süredir kayıp olan ve kızının başvurusu sonrasında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 46 yaşındaki kadının görüştüğü isimlerden gelen ifadeler izleyenleri ve tüm stüdyoyu adeta şaşkına çevirdi. 4 Çocuk annesi Altuntaş'ın kızı Fadime olayla ilgili olarak annesinin teyze oğlu olan 'i işaret ederken Mehmet Taşdelen'in iddiaları programa damga vurdu. En son görüştüğü isim olan Mehmet Taşdelen; canlı yayına telefonla bağlandı ve bir hafta önce görüştüğü Altuntaş ile 2013 yılından beri beraber olduğunu ve bu durumdan eşinin de dahil olmak üzere herkesin haberinin olduğunu ifade etti. Müge Anlı programında aranan 46 yaşındaki kadının görgü tanığı ise bugün şok iddialarda bulundu. İşte gelen son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:49 Son Güncelleme: 4.6.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika haberler... Müge Anlı canlı yayın Ayşe Altuntaş olayında şoke eden görgü tanığı ifadesi! Önce namaz kıldı, sonra...

ile Tatlı Sert programında kayıp ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bir süredir aranan 4 çocuk annesi kadının kuzeni ile ilişkisi olduğu ortaya çıkarken kuzeni 'in ifadeleri adeta tüm stüdyoyu şaşkına çevirdi. Mehmet Bey; 2013 yılından beri beraber olduğunu ifade ettiği Altuntaş ile son olarak bir hafta önce ormanlık bir alanda cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ederken sürpriz bir görgü tanığı konu ile ilgili şok iddialarda bulundu. İsmini vermek istemeyen tanık, Ayşe Taşdelen ile Mehmet Taşdelen'in ikindi namazı vakti geldikleri ormanlık bölgede önce namaz kıldığını sonrasında ise uygunsuz halde gördüğünü ifade etti. İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen son dakika haberine ilişkin ayrıntılar…

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA ŞOK GELİŞME! AYŞE ALTUNTAŞ'IN GÖRGÜ TANIĞININ İDDİALARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ…

4 Haziran bugün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 46 yaşındaki Ayşe Altuntaş'ın ilk kez görgü tanığı olduğunu iddia eden bir isim yayına bağlandı. Canlı yayında şok iddialarda bulunan görgü tanığı, Ayşe Altuntaş'ın ilişki yaşadığı kuzeni Mehmet Taşdelen'i ormanlık alanda gördüğünü ilk önce namaz kıldıklarını ve sonrasında uygunsuz şekilde onları gördüğünü iddia etti. Bu iddia sonrasında tüm stüdyo şaşkına dönerken olayla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor…

İşte olayın detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler... Müge Anlı canlı yayın Ayşe Altuntaş olayında şoke eden görgü tanığı ifadesi! "Önce namaz kıldı, sonra..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA