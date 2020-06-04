Muğla'da plaj alanlarında yüzmeyenler maske takacak

Toplantıda alınan kararlar gereği, çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri saat 22.00'ye kadar açık kalacak, buralarda yeme içme dışında maske kullanımı sürdürülecek.

Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, açık alanlar da dahil işlemenin tamamı sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenecek. İşletmelerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulmayacak.

Market, bakkal gibi işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00'e kadar sürdürebilecek.

ŞEZLONGLAR ARASINDA 1,5 METRE MESAFE OLACAK

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi Kovid-19 belirtisi olanlar ve hastalarla temasta bulunduğu belirlenenler, plaj gibi yüzme alanları, park, bahçe ve rekreasyon yerlerini kullanamayacak. Yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takılması esas olacak.

Plajlarda şezlong ve şemsiyeler arasında en az 1,5 metre mesafe bulunacak, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde plajların kullanılması planlanacak.

Localarda mesafe kurallarına uygun düzenleme yapılarak, 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Kişilerin hijyen açısından kendilerine ait plaj havlusu getirmesi ve kullanması teşvik edilecek.

Muğla'da bulunan iki uluslararası havalimanında yurt dışından gelen yolcular için test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkanlar, hastanelerde tedavi altına alınacak.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurul üyesi kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.