Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı

Bursa'da, otomobilde vurulan Hayrullah Çalışmaz'ın (54), arkadaşı Fikret Fidan (53) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi Dereçavuş mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Çalışmaz, otomobilde yanında bulunan bir kişi tarafından tabancayla karnından vuruldu. Yaralı halde sürmeye devam ettiği otomobille benzin istesyonuna gelen Çalışmaz, araçtan inerken yere yığıldı. Maskeli şüpheli ise araçla bölgeden uzaklaştı. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine karşın Çalışmaz öldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Hayrullah Çalışmaz'ın en son telefonda S.A. isimli kadınla görüştüğünü tespit etti. S.A. ifadesinde "Patronum Fikret Fidan son görüşmede bana, 'Telefonu kapat, çünkü biri vuruldu' dedi" bilgisini verdi. Bunun üzerine emniyette 14 suç kaydı olan Fikret Fidan, gözaltına alındı. Fidan ifadesinde "Arkadaşım Hayrullah'ı yanımda çalışan S.A. ile tanıştıracaktım. Beni otomobili ile aldı. Hayrullah'ın telefonundan Suzan'ı aradım, evde olmadığını söyledi. Hayrullah bu duruma sinirlendi. Tartışma çıktı. Hayrullah otomobille dinlenme tesisine girerken, ateş ettim" dedi.