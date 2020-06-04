Sabah.com.tr gündeme getirmişti! O Avukatın hukuk zaferi

Ticari taksi plaka sahibi olmak isteyen avukat yatırdığı 2,5 milyonuna rağmen plakasını alamayınca şirket yetkililerinin malları hakkında ihtiyadi tedbir kararı aldırmıştı.İstanbul Mecidiyeköy'de ikamet eden avukat Mustafa B., geçtiğimiz günlerde bir araç kiralama şirketiyle görüştü. Şirket sahibi Taner B. ile ticari taksi plakası alma konusunda anlaşmaya varan avukat plaka ücreti içim 2 milyon 345 bin lira para yatırdı.

MÜCADELEYİ BIRAKMAYINCA PLAKASINI VERDİLER

Yatırdığı milyonları şirketten almak isteyen Mustafa B., İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak söz konusu ticari taksi plakalarına ihtiyati haciz talebinde bulunmuştu. Taksi plakalarının şirket tarafından değerinin altında gösterildiğini ileri süren avukat parasının karşılığının bulunabilmesi için birden fazla plakanın haczedilmesi gerektiğini savundu. Avukat Mustafa B.'nin parasının karşılığını almak için verdiği hukuk mücadelesinin karşısında söz konusu şirketin ticari taksi plakasını verdiği öğrenildi. Böylelikle iki taraf arasında yaşanan hukuk davaları kapanmış oldu.