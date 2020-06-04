Şair Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 57. yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anıldı. Novodeviçye Mezarlığı'nda Kovid-19 önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda katılımla anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova'daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı. Törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı. Moskova'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek. AA