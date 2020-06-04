Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? Engelli raporu ile araç alımında ÖTV indirimi hesaplaması nasıl yapılır?

Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? Engelli raporu ile araç alımında ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? soruları Resmi Gazete'de yayınlanan engelli araç alım şartları ile birlikte hız kazanmış durumda bulunuyor. Düzenlemede engelli vatandaşlar 5 yılda 1 olmak üzere araçların ilk alımı sırasında ÖTV ödemeyecekler. Bu düzenleme ile birlikte gündelik hayatta ulaşım problemi yaşayan engelli vatandaşların sorunları bir nebze de olsun çözülmüş olacak. Peki, Sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? Engelli raporu ile araç alımında ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte konuyla ilgili ayrıntıları…

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi, belirli mal üzerinden belirli miktarda alınan ücrete denir.

Engelliden engelliye araç satışı nasıl yapılır? ÖTV indirimli engelli araç devri nasıl olur, şartları nelerdir?

ENGELLİ İNDİRİMİNİN ORANI NE KADAR?

Engelli indiriminden faydalanmak için sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip araçlar tercih edilmelidir. Bilindiği üzere normal şartlarda ÖTV fiyatına artı olarak yüzde 18'lik bir KDV'de eklenir. Ancak engelli raporu ile alınan araçlarda yüzde 40'a varan bir indirim söz konusu oluyor.

ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

1. Yüzde 90 veya üzeri engelli olanlar:

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler yukarıda saydığımız araçların beş yılda bir defa olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) sırasında ÖTV ödemiyor (ÖTV Kanunu Md. 7/2-a).

Engel sebebi dikkate alınmıyor; görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabiliyor. Engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması şartı da aranılmıyor. Ayrıca taşıtta herhangi bir mekanik ilave veya tadilat (özel tertibat) yapılması şartı aranmıyor. Ancak taşıtı bizzat kullanamayacak durumda olanların, istisnadan yararlanabilmesi için ilk iktisaptan önce tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptırılması zorunluluğu aranıyor. Yüzde 90 veya üzeri engelli olan bu kişilerin vergi avantajından yararlanabilecekleri araçlar da farklı: Panelvan, kombi gibi hem yük, hem de yolcu taşımacılığında kullanılabilen çok amaçlı taşıtlarla (hafif ticari taşıtlar) sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olan taşıtların (87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan) ilk alımında istisna uygulanabiliyor (ÖTV Kanunu Md. 7/2-b).

Engelli araç hesaplama 2020: Engelli araç alımı ÖTV indirimi ne kadar?

2. Yüzde 90'ın altında engellilik derecesi olanlar:

Yukarıda saydığımız araçları, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici 'özel tertibat' yaptıran yüzde 90'ın altında engellilik derecesi olanlar da araçların ilk iktisabında (ediniminde) ÖTV ödemiyorlar (ÖTV Kanunu Md. 7/2-c). Manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun tertibat yaptırdığı durumda taşıtı kullanabilecek olanlar vergi avantajından yararlanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan, işitme engelliler, görme engelliler, böbrek rahatsızlığı olanları kalp nakli veya rahatsızlığı olanlar, zihinsel engelliler ÖTV istisnasından yararlanamıyor.

Bazı durumlarda otomatik vitesli araçlarda hiçbir özel tertibat yaptırılmadan da ÖTV'siz araç alımı mümkün olabiliyor. Manuel vitesli bir taşıtı vites kolunda ve/veya debriyaj pedalında sabitlenmiş özel tertibat yaptırmadan kullanamayacak durumda olan engelliler için, otomatik vitesli taşıtlar, özel tertibatlı taşıt olarak kabul ediliyor.

İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, engelli kişi tarafından bizzat kullanılması; engelli kişinin taşıtı bizzat kullanmasının mümkün olmaması halindeyse, zorunlu haller dışında sürekli olarak yararına sunulması gerekmekte.

Beş yıllık süre yine geçerli... Her beş yılda sadece bir taşıt için istisnadan yararlanılabiliyor. ÖTV ödenmeksizin alınan taşıt, sonradan ÖTV'si ödenerek satılmış olsa da beş yıllık süre dolmadığı sürece yeniden ÖTV avantajından yararlanılamıyor. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için gerekli H sınıfı sürücü belgesi ve özel tertibata ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgesi koşulları da ayrıca dikkate alınmalı.