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Sınırlar ne zaman açılacak? , sınır kapıları açılacak mı?

Corona virüs salgınının ülkemizde etkilerini göstermesi ile birlikte Mart ayında 17 ülkeyle sınırlar kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçildi ve bu noktada pek çok vatandaş sınırların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve normalleşme süreci kapsamında Habur ve Gürbulak sınır kapılarının açılacağını söyledi. Peki, sınır kapıları ne zaman açılacak? Habur ve Gürbulak sınır kapısının açılış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 12:14 ABONE OL
Sınırlar ne zaman açılacak? Yurt dışı giriş çıkışlar ne zaman başlayacak, sınır kapıları açılacak mı?

Sınırlar ne zaman açılacak? Normalleşme sürecinde sınır kapıları açılacak mı? soruları son günlerde vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılıyor. Corona virüs ile mücadele kapsamında 17 ülkeyle sınırlar Mart ayı itibariyle kapatılmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine geçmemiz ile birlikte, merak edilen sorular arasında 'Sınırlar ne zaman açılacak?' sorusu yer almaya başladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dakika açıklamalarında bulundu ve normalleşme sürecinde Habur ve Gürbulak sınır kapılarının açılacağını söyledi. Peki, Sınırlar ne zaman açılacak? Yurt dışı giriş çıkışlar ne zaman başlayacak, sınır kapıları açılacak mı? İşte detaylar…

"HABUR VE GÜRBULAK SINIR KAPILARINI BU HAFTA AÇIYORUZ"

Bakan Pekcan canlı yayında yaptığı açıklamalarda Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları'nın açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulundu. Pekcan, "Kapalı kapılarımızdan Habur ve Gürbulak kaldı İran'da. Bu hafta bu kapılarımızı da açıyoruz" dedi.

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Sınırlar ne zaman açılacak? Yurt dışı giriş çıkışlar ne zaman başlayacak, sınır kapıları açılacak mı?
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