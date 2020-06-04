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HABERİ: Bu hafta sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? , kaldırılacak mı?

Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında önemli gelişmeler yaşandı. Bakan Koca, milyonlarca kişinin cevabını merakla beklediği ’65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Durum böyle olunca arama motoru üzerinden konuyla ilgili aratmalar hız kazandı. Peki, , hangi gün? , kaldırılacak mı? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 10:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü bu hafta var mı, kaldırılacak mı?

sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı? soruları vatandaşlar tarafından olarak aratılıyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız Pazar günleri belirli saatlerde dışarı çıkma iznine tabi oluyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ise bu konuyla ilgili karar alınıp alınmayacağı merak konusu oluyordu. Bakan Koca, toplantının ardından konuyla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, , hangi gün? , kaldırılacak mı? İşte detaylar…

BU HAFTA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

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SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü bu hafta var mı, kaldırılacak mı?
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