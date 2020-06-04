SON DAKİKA HABERİ: Bu hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü bu hafta var mı, kaldırılacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bu hafta var mı? soruları vatandaşlar tarafından son dakika olarak aratılıyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımız Pazar günleri belirli saatlerde dışarı çıkma iznine tabi oluyor. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında ise bu konuyla ilgili karar alınıp alınmayacağı merak konusu oluyordu. Bakan Koca, toplantının ardından konuyla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, Bu hafta 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 65 yaş üstü bu hafta var mı, kaldırılacak mı? İşte detaylar…

BU HAFTA 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;