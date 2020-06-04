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Son dakika haberler... ile sarsıldı! İşte 4 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Gelen son dakika haberine göre; Geçtiğimiz gün de 6 şiddetinde bir sarsıntı yaşayan 'da yeni bir meydana geldi. Sarsıntının şiddeti ajanslar tarafından gelen bilgiler doğrultusunda 7.1 olarak duyurulurken dünya üzerinde çeşitli birçok bölgede peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte gelen son dakika Endonezya Depremi ile ilgili tüm detaylar ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından duyurulan 4 Haziran son depremler listesi…

Giriş Tarihi: 4.6.2020 12:38 Son Güncelleme: 4.6.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika haberler... Endonezya deprem ile sarsıldı! İşte 4 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberler… ile yeniden sarsıldı. Geçtiğimiz gün de gelen bilgilere göre; Batı Nusa Tenggara eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Saringi Adası'nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda gelen son dakika haberi ile Endonezya'da bu kez 7.1 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandığı bildirildi. Henüz can ve mal kaybına dair bilgi ise bulunmuyor. İşte detaylar…

ENDONEZYA'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika haberler... Endonezya deprem ile sarsıldı! İşte 4 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
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