Son dakika haberler... Endonezya deprem ile sarsıldı! İşte 4 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

Son dakika haberler… Endonezya deprem ile yeniden sarsıldı. Geçtiğimiz gün de gelen bilgilere göre; Batı Nusa Tenggara eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Saringi Adası'nın 132 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 664 kilometre altında kaydedildiğini açıklamıştı. Bu kapsamda gelen son dakika haberi ile Endonezya'da bu kez 7.1 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandığı bildirildi. Henüz can ve mal kaybına dair bilgi ise bulunmuyor. İşte detaylar…

ENDONEZYA'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Daruba bölgesinin 89 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin yerin 112 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmayan BMKG, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.