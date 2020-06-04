Tarihi İçkale ziyaretçileriyle yeniden buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları kapsamında yeniden ziyaretçi kabul edilen Diyarbakır'ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi olan 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı İçkale ile Hz. Süleyman Camisi ve 27 sahabe türbesinde hareketlilik yaşanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske takma zorunluluğu ile ziyarete açılan İçkale'ye gelenler tarihi bir ortamda açık havada sosyal mesafe kuralına göre geziyor, Hazreti Süleyman Camisi'nde dua ediyor.

Tarihi mekanın ziyaretçileri arasında dış çekim için İçkale'yi tercih eden gelin ve damatlar da bulunuyor.

"ÜÇ AYDIR KAPALIYDI, ÖZLEMİNİ ÇEKİYORDUK"

Vatandaşlardan Vasfiye Karakaş (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahabelerin de metfun olduğu Hazreti Süleyman Camisi ve İçkale'nin ziyarete açılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Karakaş, mekanın özel bir yer olduğuna işaret ederek, "Çocuk yaşlarda da buraya geliyorduk. Maneviyatı bizim için çok. Üç aydır kapalıydı, özlemini çekiyorduk. Ara ara gelip burada dua ediyoruz. Kapının açık olduğunu görünce ziyarete geldim." dedi.

Tarihi mekanı Batman'dan ailesiyle ziyarete geldiğini ifade eden Şehmus Yıldırım, "Buranın kapalı olması bizi üzüyordu. Duamızı ettik, gezdik, gidiyoruz. Koronavirüsün sona ermesi için de dua ettik. İnşallah tez zamanda ülkece bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.

Mekiye Aslan (57) da İçkale veHz. Süleyman Camisi'nin açıldığını öğrenince buraya gezmek için geldiğini anlatarak, koronavirüsün bitmesi için dua ettiğini dile getirdi.